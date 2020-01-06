担心故乡动荡，家人受苦：伊朗裔加拿大人对美国击毙苏莱曼尼的反应

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美国出动无人机击毙伊朗二号人物苏莱曼尼，在加拿大的伊朗移民社区引起震荡。有些人愤怒，有些人兴奋，但是最普遍的反应是担忧。加拿大有二十多万伊朗裔移民。大多伦多地区是仅次于美国洛杉矶的全球第二大伊朗侨民聚居地。

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他们担心老家的亲人今后日子更苦，担心中东地区再度爆发战争。多伦多的伊朗移民塔巴西内贾德告诉CBC记者Shanifa Nasser，她一听说苏莱曼尼被击毙的消息就立刻给伊朗的祖母打了电话。“我的心和伊朗的家人在一起。他们以及生活在那里的千百万人，每天晚上临睡前都在担心第二天早上战争是不是离自己又近了一步。”

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苏莱曼尼之死几天来占据了全球媒体的头条，并在推特上引起了是否会爆发第三次世界大战的讨论。但是加拿大的中东移民团体“西亚委员会”主席玛菲内扎姆说，这里的伊朗移民最担心的还是老家亲友的生活。他们的生活条件已经很糟糕，经常停电，日用品和燃料短缺。如果美伊冲突升级，他们的境况只会更艰难。“他们已经被政府压制，现在美国又去把螺丝上紧。”

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如同加拿大任何一个族裔的移民一样，伊朗移民社区也不是铁板一块。在刚刚过去的周末，一些伊朗移民为苏莱曼尼举行了烛光守夜悼念活动，而另一群人与他们针锋相对，气氛一度紧张。在美国驻多伦多领事馆门前也发生了反战抗议活动。

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这次美军斩首行动从何而起？

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2019年底，美国和伊朗的关系进一步恶化。美国在伊拉克北部基尔库克附近的一个军事基地遭到火箭弹袭击，一名美国国防承包商被炸死。美军认为这次袭击来自伊朗支持的伊拉克民兵武装“真主党旅”，遂对该组织在伊拉克和叙利亚境内的五个据点进行军事打击。此举激起伊拉克的亲伊朗人士的愤怒，数百名抗议者挥舞着真主党旗冲击了美国驻伊拉克大使馆。

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伊拉克当地时间上周五（1月3日）凌晨，美军无人机发射导弹，在伊拉克首都巴格达的国际机场附近炸死了伊朗武装“圣城旅”的最高指挥官苏莱曼尼和伊拉克民兵组织“人民动员”领袖穆罕迪斯等人。

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圣城旅属于伊朗革命卫队，是伊朗最重要的武装力量。苏莱曼尼多年来负责伊朗的对外军事、政治行动，例如支持叙利亚的巴沙尔政权，左右伊拉克政局，统一中东各地什叶派民兵组织。在伊朗国内，他的权势和影响力仅次于最高领导人哈梅内伊。

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美国将苏莱曼尼视为恐怖分子，厌恶伊朗在伊拉克指手画脚的伊拉克人也不喜欢他。但是他在伊朗国内被视为英雄。

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夹在美国和伊朗中间的伊拉克

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由于“伊斯兰国”武装的兴起，美军在2014年重返伊拉克。同一年，一些伊拉克什叶派民兵团体联合成立了“人民动员”组织，以抗击“伊斯兰国”。该组织受伊朗扶助，许多成员是过去对抗美军入侵的老兵。2018年3月，人民动员组织被正式收编，成为伊拉克的正规安全部队，从而使伊朗在伊拉克的影响力进一步加强。

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为了扩大这种影响力，苏莱曼尼等人力图促成一位亲伊朗人士出任伊拉克总理。他在伊拉克政坛举足轻重，甚至伊拉克各党派组建新政府的谈判也有他在座。

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伊拉克自2019年10月份以来发生大规模抗议示威。示威者反对官员腐败行为，同时也反对伊朗日益扩大的影响力。苏莱曼尼之死确实让许多不喜欢伊朗的伊拉克人感到高兴。但是美国在伊拉克境内的军事行动也激起了民众的反美情绪。

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伊拉克议会刚刚通过一项动议，建议不再请求国际社会帮助清剿“伊斯兰国”武装，这意味着要求美军撤出伊拉克。这项动议并无法律效力，但是会产生舆论压力。可想而知，它受到了伊朗政府的赞扬，同时引起了美国的不满。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News, Shanifa Nasser）

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