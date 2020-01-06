(CP/Cole Burston)

担心故乡动荡，家人受苦：伊朗裔加拿大人对美国击毙苏莱曼尼的反应

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月6日（星期一）16:11
更新 2020年1月6日（星期一）16:24
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国出动无人机击毙伊朗二号人物苏莱曼尼，在加拿大的伊朗移民社区引起震荡。有些人愤怒，有些人兴奋，但是最普遍的反应是担忧。加拿大有二十多万伊朗裔移民。大多伦多地区是仅次于美国洛杉矶的全球第二大伊朗侨民聚居地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们担心老家的亲人今后日子更苦，担心中东地区再度爆发战争。多伦多的伊朗移民塔巴西内贾德告诉CBC记者Shanifa Nasser，她一听说苏莱曼尼被击毙的消息就立刻给伊朗的祖母打了电话。“我的心和伊朗的家人在一起。他们以及生活在那里的千百万人，每天晚上临睡前都在担心第二天早上战争是不是离自己又近了一步。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

苏莱曼尼之死几天来占据了全球媒体的头条，并在推特上引起了是否会爆发第三次世界大战的讨论。但是加拿大的中东移民团体“西亚委员会”主席玛菲内扎姆说，这里的伊朗移民最担心的还是老家亲友的生活。他们的生活条件已经很糟糕，经常停电，日用品和燃料短缺。如果美伊冲突升级，他们的境况只会更艰难。“他们已经被政府压制，现在美国又去把螺丝上紧。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些多伦多的伊朗移民走上街头庆祝苏莱曼尼被击毙。(CP/Cole Burston)

如同加拿大任何一个族裔的移民一样，伊朗移民社区也不是铁板一块。在刚刚过去的周末，一些伊朗移民为苏莱曼尼举行了烛光守夜悼念活动，而另一群人与他们针锋相对，气氛一度紧张。在美国驻多伦多领事馆门前也发生了反战抗议活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次美军斩首行动从何而起？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2019年底，美国和伊朗的关系进一步恶化。美国在伊拉克北部基尔库克附近的一个军事基地遭到火箭弹袭击，一名美国国防承包商被炸死。美军认为这次袭击来自伊朗支持的伊拉克民兵武装“真主党旅”，遂对该组织在伊拉克和叙利亚境内的五个据点进行军事打击。此举激起伊拉克的亲伊朗人士的愤怒，数百名抗议者挥舞着真主党旗冲击了美国驻伊拉克大使馆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊拉克当地时间上周五（1月3日）凌晨，美军无人机发射导弹，在伊拉克首都巴格达的国际机场附近炸死了伊朗武装“圣城旅”的最高指挥官苏莱曼尼和伊拉克民兵组织“人民动员”领袖穆罕迪斯等人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣城旅属于伊朗革命卫队，是伊朗最重要的武装力量。苏莱曼尼多年来负责伊朗的对外军事、政治行动，例如支持叙利亚的巴沙尔政权，左右伊拉克政局，统一中东各地什叶派民兵组织。在伊朗国内，他的权势和影响力仅次于最高领导人哈梅内伊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在伊朗国内，苏莱曼尼被视为英雄。( ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

美国将苏莱曼尼视为恐怖分子，厌恶伊朗在伊拉克指手画脚的伊拉克人也不喜欢他。但是他在伊朗国内被视为英雄。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夹在美国和伊朗中间的伊拉克

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于“伊斯兰国”武装的兴起，美军在2014年重返伊拉克。同一年，一些伊拉克什叶派民兵团体联合成立了“人民动员”组织，以抗击“伊斯兰国”。该组织受伊朗扶助，许多成员是过去对抗美军入侵的老兵。2018年3月，人民动员组织被正式收编，成为伊拉克的正规安全部队，从而使伊朗在伊拉克的影响力进一步加强。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了扩大这种影响力，苏莱曼尼等人力图促成一位亲伊朗人士出任伊拉克总理。他在伊拉克政坛举足轻重，甚至伊拉克各党派组建新政府的谈判也有他在座。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗为苏莱曼尼举行国葬。（GETTY IMAGES / AFP/ATTA KENARE）

伊拉克自2019年10月份以来发生大规模抗议示威。示威者反对官员腐败行为，同时也反对伊朗日益扩大的影响力。苏莱曼尼之死确实让许多不喜欢伊朗的伊拉克人感到高兴。但是美国在伊拉克境内的军事行动也激起了民众的反美情绪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊拉克议会刚刚通过一项动议，建议不再请求国际社会帮助清剿“伊斯兰国”武装，这意味着要求美军撤出伊拉克。这项动议并无法律效力，但是会产生舆论压力。可想而知，它受到了伊朗政府的赞扬，同时引起了美国的不满。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Radio-Canada, CBC News, Shanifa  Nasser）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：国际
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Défi j'arrête: 6 semaines pour arrêter de fumer

RCI | English

NATO emergency meeting over killing of top Iranian general

RCI | Español

Ursula Martínez presenta Free Admission en el Festival PuSh de Vancouver

العربية | RCI

ما تأثير حرائق الغابات الهائلة والمتكررة على النظام البيئي لكوكب الأرض؟

Radio-Canada.ca CBC.ca
Crise États-Unis–Iran : le Canada suit de près la situation en IrakTVA Sports : le nouveau PDG de Bell veut négocier avec QuébecorHarvey Weinstein inculpé à Los Angeles pour deux cas d'agression sexuelleUne foule immense en Iran appelle à venger la mort du général SoleimaniL'émissaire de l'ONU pour la Libye réitère son appel à la fin de l'interférence étrangère« Aucune décision de quitter l’Irak » : une lettre met Washington dans l’embarrasUne coéquipière spéciale pour les agents de protection de la faune du Bas-Saint-LaurentLes urgences québécoises toujours surchargées malgré les cliniques d’hiverPénélope McQuade s'ouvre sur sa dépression « pour faire oeuvre utile »Non, ceci n'est pas une photo satellite des feux en Australie
2 teenage snowboarders lost in B.C.'s backcountry burned homework to stay warmU.S. denies it plans to withdraw from Iraq as NATO stands firm on training missionForensic reconstruction puts a face on B.C.'s unidentified deadBritain catches 'most prolific rapist' in U.K. historyCanadian dollar hits 14-month high, TSX lifts on energy-sector gainsTim Hortons launches Timbits breakfast cerealJulian Castro endorses Elizabeth Warren in presidential race'My word against his': 28 women sexually assaulted by Calgary doctor, court hears during guilty pleaJacob, 8, wanted a Toronto Maple Leafs cake. The bakery used the Maple Leaf Foods logo insteadJohn Bolton says he would testify in Senate impeachment trial if subpoenaed