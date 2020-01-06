拉斯维加斯大受加拿大游客的青睐

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加布里埃拉·迪·保罗（Gabriella Di Paolo）是多伦多的一位妇女，几年前，她为了庆祝自己的 50 生日，第一次去了拉斯维加斯（Las Vegas）旅行，结果，在那之后，这个美国城市就成了迪·保罗频频光顾的度假地之一。

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每年吸引超过150 万加拿大游客

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与迪·保罗一样，许多加拿大人都把拉斯维加斯作为一个理想的 “短平快 ”度假地。

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加拿大广播公司报道说，拉斯维加斯每年吸引超过150万加拿大游客，实际上，自 2009年以来，加拿大游客就一直是拉斯维加斯的第一大外国游客群体。

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加拿大广播公司报道说，2018 年，有将近 160 万加拿大人访问了拉斯维加斯，比 2017 年的人数增加了 8%。

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在加拿大游客中，多伦多人最多， 2018 年，有近 25 万名多伦多人去了拉斯维加斯。

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拉斯维加斯的名厨餐馆受欢迎

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不过，这么多的加拿大人去拉斯维加斯，并不是因为他们都是 “赌徒”，吸引加拿大游客的更多的是拉斯维加斯的其他方面。

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多伦多妇女加布里埃拉·迪·保罗说，我一点也不喜欢堵场，但我喜欢这里的餐馆，拉斯维加斯有非常棒的餐馆。

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她说，这里的名厨餐馆非常很吸引人，我刚刚在沃尔夫冈·帕克（Wolfgang Puck）的Spago餐馆吃了一顿最好的饭，明天我要去戈登·拉姆齐（Gordon Ramsay）的汉堡餐馆，然后我还要去Roy Choi的 Best Friend 。

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她说，这里的餐馆真棒啊，我好像在天堂一样！

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娱乐业多元化

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当然，拉斯维加斯以赌场闻名，但这个城市花了数十年的时间来打造世界顶级的餐饮业和多种多样的娱乐活动。

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Caesars Entertainment Corporation 公司的娱乐业务总裁 Jason Gastwirth 说，我们的娱乐节目吸引了很多加拿大人，我们有幸与加拿大的一些明星合作，如席琳·迪翁（Celine Dion）和夏妮亚·吐温 （Shania Twain），这些演出很受加拿大人的青睐。

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总部位于蒙特利尔市的太阳马戏团（Cirque du Soleil）也为这座城市的成功作出了贡献，这家当代马戏团公司在拉斯维加斯有七个不同的节目，包括：甲壳虫乐队的爱 （The Beatles LOVE ）和迈克尔·杰克逊：一 （Michael Jackson: ONE）。

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H Fletch Brunelle 是拉斯维加斯会议和游客管理局 （Las Vegas Convention and Visitors Authority）的市场营销副总裁，他说，我们一直在不断 “更新” 旅游业，让游客们有独特的体验。

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他接着说， 加拿大游客之所以被拉斯维加斯所吸引，原因有很多，首先，这里是一个天气好的轻松休闲地，而且还有高档的娱乐选项，例如 Lady Gaga，Shania Twain，Aerosmith 等的演出。

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加拿大博彩协会（ Canadian Gaming Association）主席兼首席执行官保罗·伯恩斯（Paul Burns）也表示，拉斯维加斯越来越依靠娱乐业的多样化来发展，这个城市可能有 80％的收入不是来自赌博，而是来自演出、餐馆、购物以及其他旅游项目。

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（Lisa Naccarato / CBC）

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