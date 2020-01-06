美伊交恶：北约叫停加拿大在伊拉克培训任务

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在美国军队用携带炸弹的无人机在伊拉克首都巴格达机场附近炸死伊朗精锐部队指挥官苏拉曼尼将军后，伊朗誓言对美国目标采取报复行动。而美国总统特朗普则威胁说如果美国目标受到伊朗攻击、将会对伊朗的52个目标采取惩罚性军事行动。

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在这种紧张局势下，负责西方国家在伊拉克维持稳定行动的北大西洋公约组织宣布，暂停加拿大牵头的培训伊拉克政府军工作。

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目前负责北约在伊拉克驻军的指挥官是加拿大军队女少将Jennie Carignan。

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加拿大有约5百名军事人员在伊拉克参加培训伊拉克政府军的工作。虽然这些加拿大军人不参加战斗行动，但身处反美情绪高涨的中东地区其面临的风险在过去几天中明显上升。

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加拿大国防部长Harjit Sajjan向加拿大广播公司表示，加拿大联邦政府在密切关注伊拉克和海湾地区局势的发展，确保驻扎在伊拉克的加拿大军人安全是联邦政府关注的要点。

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