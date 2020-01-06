这里过去一房难求、现在银行没收房猛增

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加拿大阿尔伯塔省油砂矿基地麦克默里堡几年前还是房地产市场火热、一房难求的局面，但现在却是不少房奴由于财务困难供不起房而眼见其借贷买下的房产被银行没收拍卖的景象。

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根据阿尔伯塔省政府司法部门的统计数字，2015到2016财政年度麦克默里堡市有26幢房产由于房贷月付断供而被宣布进入银行没收止赎程序，而这个数字在2018到2019财政年度成倍上升到220个，而2019到2020财政年度到11月底为止的9个月时间里已有219个房产被宣布进入没收止赎程序。

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房地产市场专家们说，阿尔伯塔省石油业陷入衰退让不少人失业、房地产市场价格下跌让在高处买进的房主陷入负资产泥潭、2016年的灾难性森林火灾导致住房保险费猛升等因素是让越来越多的房奴断供房贷的主要原因。

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在房主断供房贷一段时间后提供房屋贷款的银行有权向法庭申请没收止赎，在法庭做出同意银行没收该房产以优先归还房贷的命令后、银行可以开始对该房产的止赎拍卖程序。

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RCI with Jamie Malbeuf · CBC News

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