锻炼会增加脑源性神经营养因子：研究显示有氧运动帮助大脑保持健康

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跑步、骑车或游泳等运动对心脏的好处是人所共知的。但是一项发表在《梅奥诊所学报》上的研究显示，有氧运动对保持大脑健康也由好处。

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这份报告的撰写者是一群研究神经组织退行性疾病的德国专家。他们发现，人在运动时摄入高含量氧气有助于脑灰质的增加。最意想不到的是，受有氧运动影响最明显的大脑区域不是负责肢体动作的部分，而是负责认知和思考的部分。而且这种影响对所有年龄段的人都存在。

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过去已经有研究显示，有氧运动可以促进身体产生脑源性神经营养因子。这是一种具有神经营养作用的蛋白质，有助于新的脑细胞的生长，延缓年龄造成的认知能力退化。

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在CBC网站上介绍这项研究的戈德曼医生（Dr. Brian Goldman）说，如果你做不到像他那样每星期跑三次十公里长跑的话，至少也要每天锻炼几分钟，逐渐增加到30分钟。加拿大卫生部对成年人设立的锻炼标准是每个星期150分钟。

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（RCI with CBC News, Dr. Brian Goldman）

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