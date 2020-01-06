1月6日是温哥华机场最繁忙的日子之一

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圣诞新年的假期结束，人们在纷纷返回自己的工作地和学习地，温哥华国际机场 （ Vancouver International Airport，YVR）的工作人员表示，这个星期一机场会人流大增，预计将过往超过 90,000 名乘客，今天旅行的人需要做好准备。

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温哥华国际机场表示，每年的 12 月 20 日和 1 月 6 日是机场人最多、最忙的两个日子，乘客们一定要给自己留出充足的时间。

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YVR 建议说，乘客们应该：

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提前确认旅行的具体信息

考虑到冬季的天气因素

在网上办理登机手续，以避免在机场排队

在家打印登机牌

通过网站来预订机场停车场的停车位

提前到机场，留出充足的时间来办理登机手续和通过安检。

（CBC)

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