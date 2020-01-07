一联合国委员会敦促加拿大停止跨山输油管扩建等三个项目

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联合国消除种族歧视委员会敦促加拿大停止跨山输油管扩建，BC省滨海天然气管道（Coastal GasLink）和C大坝这三个项目的工程，直到获得受这些项目影响的原住民的同意。C大坝是BC省在该省东北部皮斯河上的水电项目。

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这个委员会由十八位专家组成，宗旨是监督联合国消除种族歧视公约的实施。该委员会的报告说，专家们对上述三个项目的原住民咨询工作感到担忧，对针对原住民的强制搬迁，过度使用武力和骚扰威胁等现象感到不安。

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按照联合国原住民权利宣言，凡是涉及到原住民利益的工程项目，动工前必须获得他们自愿的、明确的同意。加拿大签署了这份宣言，但是还没有制定相关法律。

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跨山输油管公司回应说，该项目已经获得批准，工程以安全和保障社区利益的方式进行。BC省水电局表示，C大坝项目自2007年起就在进行原住民咨询工作，目前已经和大部分部族签署了协议。由大约四百名原住民在为该项目工作。加拿大政府，滨海天然气管道公司和加拿大皇家骑警没有立刻做出回应。

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（RCI with CP, Radio-Canada）

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