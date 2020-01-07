加拿大去年11月的贸易逆差有所缩小

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根据加拿大统计局的数据，去年11月加拿大的贸易逆差额下降至11亿加元，比10月份的逆差额16亿加元大幅缩小。

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新出来的数字与专家们的预测基本一致，金融市场数据公司Refinitiv的数据显示，经济学家原来的预测是11月的贸易逆差为11.5亿加元。

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加拿大统计局说，去年11月加拿大的进出口均出现下降，但进口下降得更多。

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11月加拿大的出口下降了1.4％，至487亿加元，其中11个产品类别中的7个类别均出现下降，而11月的进口则下降2.4％，至498亿加元，11个行业中有10个行业出现下降。

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11月，加拿大的国际商品和服务贸易逆差总额为26亿加元。

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（CP）

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