加拿大联邦政府协助各省救灾平均每年开支$4.3亿

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加通社报道说，根据加拿大公共安全局 （Public Safety Canada）的数据，过去三年来联邦政府拨给各省的救灾援助资金平均每年4.3亿加元，2016-17年联邦的救灾拨款是4.858亿加元，2017-18年4.949亿加元，2018-19年为3.095亿加元。

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在这之前的5年中，联邦政府的年度平均救灾费用为3.6亿加元，可见救灾的开支在不断上升。

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联邦救灾资金

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加拿大在1970年设立了联邦一级的自然灾害援助项目 Disaster Financial Assistance program，在各省遭遇洪水、森林大火等重大灾害时，根据省人口按比例拨出援助资金。

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加通社说，自该项目从1970年实施以来，联邦政府已经拨出总共54亿加元，而其中将近四分之一（13亿加元）是在最近3年拨出的。

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在过去 3 年拨出的款项中，80% 是帮助受灾省份来对付春季洪灾和大暴雨，其余的部分主要是用于应对野火。

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联邦审批可快可慢

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加通社还报道说，联邦政府允许省政府在自然灾害发生后的6个月内对联邦的自然灾害援助项目提出申请，但联邦多长时间能批下来，则不一定。

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例如，萨斯喀彻温省在 2012 年 6 月遭遇了两次具有破坏性的大暴雨，但申请联邦救助金则足足等了4年之久，直到2016年6月才获得联邦的拨款

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但 BC 省的情况则不同， 2017 年夏季 BC遭遇严重林火，该省的申请在当年年底前就获得批准，获得了来自联邦的 1.75 亿加元的救灾援助金。

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加拿大气候变暖迅速

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去年春天，加拿大环境与气候变化组织 （Environment and Climate Change Canada）发布了一份有关加拿大气候变化的报告，警告加拿大的变暖速度是全球平均水平的两倍。

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报告说，随着气候变暖，极端天气现象将增多，极端高温会来得愈来愈频繁，这将增加热浪的严重性，并加剧发生干旱和野火的风险，而且更多的暴雨将增加大城市发生洪灾的风险。

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去年 12 月，欧洲的政治游说组织 Germanwatch 发布了其年度气候风险指数，将加拿大列为 2018 年受气候变化影响最大国家中的第九名。

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联邦拨给红十字会和军队的救灾费用

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加通社说，联邦政府的上述救灾资金只是拨给各省的资金，如果把联邦政府为救灾拨给加拿大红十字会以及军队的资金也包括在内，数字则更高。

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2018年，渥太华向红十字会提供了3800万加元的资金，用于帮助BC省救灾。

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2019年春季，联邦还对红十字会拨款250万加元，用于向全国洪水区的灾民提供紧急服务。

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在过去 3 个财政年度中，加拿大军队为应对国内的各种自然灾害也花费了 1750 万加元。

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（Mia Rabson / CP）

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