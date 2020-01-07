(Graham Hughes/Canadian Press)

加拿大联邦政府协助各省救灾平均每年开支$4.3亿

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月7日（星期二）15:28
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加通社报道说，根据加拿大公共安全局 （Public Safety Canada）的数据，过去三年来联邦政府拨给各省的救灾援助资金平均每年4.3亿加元，2016-17年联邦的救灾拨款是4.858亿加元，2017-18年4.949亿加元，2018-19年为3.095亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这之前的5年中，联邦政府的年度平均救灾费用为3.6亿加元，可见救灾的开支在不断上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦救灾资金

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在1970年设立了联邦一级的自然灾害援助项目 Disaster Financial Assistance program，在各省遭遇洪水、森林大火等重大灾害时，根据省人口按比例拨出援助资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Ben Nelms/CBC)

加通社说，自该项目从1970年实施以来，联邦政府已经拨出总共54亿加元，而其中将近四分之一（13亿加元）是在最近3年拨出的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去 3 年拨出的款项中，80% 是帮助受灾省份来对付春季洪灾和大暴雨，其余的部分主要是用于应对野火。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦审批可快可慢

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加通社还报道说，联邦政府允许省政府在自然灾害发生后的6个月内对联邦的自然灾害援助项目提出申请，但联邦多长时间能批下来，则不一定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Darryl Dyck/Canadian Press)

例如，萨斯喀彻温省在 2012 年 6 月遭遇了两次具有破坏性的大暴雨，但申请联邦救助金则足足等了4年之久，直到2016年6月才获得联邦的拨款

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但 BC 省的情况则不同， 2017 年夏季 BC遭遇严重林火，该省的申请在当年年底前就获得批准，获得了来自联邦的 1.75 亿加元的救灾援助金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大气候变暖迅速

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年春天，加拿大环境与气候变化组织 （Environment and Climate Change Canada）发布了一份有关加拿大气候变化的报告，警告加拿大的变暖速度是全球平均水平的两倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，随着气候变暖，极端天气现象将增多，极端高温会来得愈来愈频繁，这将增加热浪的严重性，并加剧发生干旱和野火的风险，而且更多的暴雨将增加大城市发生洪灾的风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Ryan Remiorz/Canadian Press)

去年 12 月，欧洲的政治游说组织 Germanwatch 发布了其年度气候风险指数，将加拿大列为 2018 年受气候变化影响最大国家中的第九名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦拨给红十字会和军队的救灾费用

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加通社说，联邦政府的上述救灾资金只是拨给各省的资金，如果把联邦政府为救灾拨给加拿大红十字会以及军队的资金也包括在内，数字则更高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年，渥太华向红十字会提供了3800万加元的资金，用于帮助BC省救灾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2019年春季，联邦还对红十字会拨款250万加元，用于向全国洪水区的灾民提供紧急服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

在过去 3 个财政年度中，加拿大军队为应对国内的各种自然灾害也花费了 1750 万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Mia Rabson  / CP）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：环境
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Agression sexuelle : pour un projet de loi qui abolit le délai de prescription 

RCI | English

Canada pauses military operations in Iraq amid Iran-U.S. crisis

RCI | Español

Las enfermeras de los hospitales de Montreal están extenuadas

العربية | RCI

ما احتمال وقوع حرب بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تبادل التهديدات بينهما؟