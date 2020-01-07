在加拿大申请难民身份的伊朗人激增

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根据加拿大移民部门的一份内部报告，自2018年中以来，申请难民身份的伊朗人激增。平均每二十个持旅游签证、学生签证或外劳签证入境的伊朗人当中就有一个正在申请难民身份。2019年的头几个月，每个月都有至少125个伊朗人递交难民申请。

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移民部官员认为，伊朗难民申请人增加是由于伊朗国内的政治、经济危机造成的。货币贬值和越来越压抑的政治环境让许多人希望到其他国家去寻求新生活。

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(ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

报告说，这么多伊朗人首先用常规签证入境，然后申请难民身份，这种做法有损加拿大签证制度的公正性。

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伊朗移民团体人士估计，美国和伊朗最近的冲突可能会驱使更多的伊朗人下决心离开。

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有二十多万伊朗人生活在加拿大。其中将近一半生活在大多伦多地区，大约67000生活在大温地区。过去一年半，在BC省申请加拿大难民身份的人当中，伊朗人远远超过其他国家。

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（RCI with PostMedia News, Douglas Todd）

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