多名加拿大森林火灾救援专业人士抵达澳大利亚

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澳大利亚丛林大火已经造成至少24人死亡，2000房屋被毁，63000平方公里面积森林、丛林、公园被烧毁。

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星期二，多名加拿大森林火灾专业人士抵达澳大利亚悉尼机场。

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CBC记者现场所见，经过了16小时的长途飞行，加拿大志愿者在机场受到当地民众接机，并以掌声表示对他们的欢迎。

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澳大利亚面临几十年来最严重的丛林大火，燃烧面积比往年大了20多倍。目前为止，大火造成至少24人死亡，2000房屋被毁，63000平方公里面积森林、丛林、公园被烧毁。

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科学家指出，连月干旱以及气候变化造成澳洲大火空前严重。

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受灾最严重的是东南部维多利亚州以及南新威尔士州。连加拿大森林火灾专业人士也表示，如此规模的大火，他从未见过。

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加拿大之前已经有志愿者赶赴澳大利亚救灾。而周二抵达的加拿大人，不会出现在救火的第一线，而是使用自己在航空、物流、火势移动预测、以及如何控制火势方面的专长来帮助救灾。

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截至星期一，仅是新南威尔士州就有135处火点，其中70个没有受控制。

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澳洲许多志愿消防员多日来正对抗这场大火。同时，他们也急需外力支援。

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上周六，澳洲总理斯考特·莫里森（Scott Morrison）宣布派遣3000名军人以及后备役军人协助救灾，并且会拨款2000万澳币（1800万加币）租赁外国消防飞机。

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星期一，澳洲出现降雨，对缓解灾情有所帮助。但预告显示，从周五开始，干燥热浪气候会再度袭来，情况有可能变得更糟。

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堪培拉成空气质量最差首都

星期一，澳大利亚的堪培拉成了世界上空气质量最差的首都。

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澳洲政府表示，将尽一切可能，帮助受到火灾影响的社区。总理莫里森承诺，政府会再投入20亿澳元（约18亿加币）进行灾后的重建，包括对基础设施以及烧毁的建筑等。

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在这次丛林大火行动中，因为不承认气候变化的影响，坚持为煤炭工业站台，以及救灾行动迟缓，大火中还带家人去夏威夷度假等，莫里森遭到民众严厉批评。

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