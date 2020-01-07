BC省学生联合会抨击省政府提升国际留学生的医疗保险费

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BC 省学生联合会 （B.C. Federation of Students）批评 BC 省政府提升国际留学生交纳的医疗保险费。

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从 1 月1 日起，BC 省把国际学生医疗服务计划（Medical Service Plan，MSP）的保费从每月 37.5 加元增加到 75 加元，翻了一倍。

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BC 省学生联合会主席塔妮莎·克拉森（Tanysha Klassen）表示，增加这一保费对许多学生来说是有困难的，人们对外国留学生住新公寓、开跑车的印象，并不是整个群体的准确反映。

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她说，有的国际学 生 6 人合租一个房间，许多学生的家人用了全部积蓄把孩子送到加拿大读书。

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克拉森说，BC 省是加拿大唯一一个允许国际学生享受公立医疗体系的省份，这是好的，但省政府应该考虑到，国际学生缴纳的高学费已经为BC省的经济作出了贡献。

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BC 省政府的统计显示，每年有超过 13万国际学生在 BC省学习。

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（CBC）

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