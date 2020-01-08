PHOTO : REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

乌克兰客机坠毁伊朗，各国航空公司迅速修改航线

作者 黎黎 |
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发表 2020年1月8日（星期三）15:50
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星期三，在一架乌克兰客机在伊朗坠毁后，全世界的航空公司都在迅速修改航线，避开伊朗、伊拉克地区的空域。

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星期三早晨，一架乌克兰客机在德黑兰机场起飞后不久坠毁，机上 176 名乘客和机组人员全部遇难，其中包括 63 名加拿大公民。

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2020年1月8日，在伊朗首都德黑兰西南部的 Shahedshahr，一名法医调查员在乌克兰飞机失事现场 (The Associated Press/Ebrahim Noroozi)

空难后，伊朗官员表示，他们怀疑是机械故障导致这架只有 3½  年机龄的波音 737-800 飞机坠毁。

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乌克兰官员最初对此表示同意，但之后撤回了这一立场，拒绝给出原因。

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目前对空难的调查正在进行。

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加拿大、美国的航空公司迅速修改航线

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周三空难后，全世界的航空公司迅速修改了中东地区航班的航线，包括加拿大航空公司 Air Canada。

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加航是加拿大唯一一个飞该地区的航空公司，加拿大交通部证实，加航已经更改了相关航班的航线，其中包括从多伦多飞迪拜的航班，该航班现在将转道经过埃及和沙特阿拉伯，以避开伊拉克和伊朗的空域。

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业内分析师表示，加航的航线修改预计每天会影响到 15,000 名乘客，平均飞行时间将延长30 至 90 分钟。

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美国联邦航空管理局 （The U.S. Federal Aviation Administration）也已经禁止美国的商业航空公司飞越伊朗、伊拉克以及波斯湾和阿曼湾的上空。

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(Graham Hughes/The Canadian Press)

其他航空公司

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星期三，欧洲的航空公司也纷纷宣布停飞或修改相关航班。

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总部位于巴黎的法国航空公司 （Air France ）和荷兰航空公司KLM 均于周三表示，无限期暂停在伊朗和伊拉克空域的所有航班。

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德国汉莎航空公司 （Lufthansa）及其两个子公司也取消了飞往伊拉克的航班。

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俄罗斯航空航天局（Rosaviatsia）已经正式建议所有俄罗斯航空公司避免在伊朗、伊拉克、波斯湾和阿曼湾上空飞行，因为存在着民航安全的风险。

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俄罗斯的 S7 航空公司表示，将把从西伯利亚新西伯利亚市（Novosibirsk）飞往迪拜的每周两次的航班改道。

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澳大利亚航空公司澳航（Qantas）也说，将改变其在澳大利亚珀斯（Perth）与英国伦敦之间的航线，以避开伊朗和伊拉克的空域。

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(Mike Hillman/CBC)

在亚洲，马来西亚航空公司 Malaysia Airlines 表示，由于最近发生的事件，其飞机将避开伊朗领空。

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新航 Singapore Airlines也表示，其飞往欧洲的航班将改航，以避开冲突地区。

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在中东，阿联酋航空公司已经取消了在迪拜和巴格达之间的航班。

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但卡塔尔航空公司 （Qatar Airways）则表示，将继续维持飞伊拉克的航班。

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该航空公司在一份声明中说，乘客和员工的安全是至关重要的，我们将继续密切关注事态的发展。

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航空业对战争的敏感

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航线延长，意味着航空公司将不得不减少乘客的人数，增加燃料，才能维持在空中额外停留的时间。

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马克·马丁（Mark Martin）是一位住在迪拜的航空业咨询顾问，他说，每天至少有 500 个商业航班穿越伊朗和伊拉克领空，修改航线将使航空公司遭受损失。

他接着说，在战争状态下，首先遭受运营损失的总是民航业，比如在波斯湾和南斯拉夫战争期间，就有一些航空公司破产。

（AP，CBC）

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