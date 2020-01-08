安省伦敦地区圣诞期间流感致1人死亡，23人进医院

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在安大略省伦敦市，卫生当局 Middlesex-London Health Unit 星期三发布了今年冬季的第一份流感监测报告，报告说，从 2019 年 12月15日到 2020 年1月4日，伦敦地区的流感呈上升趋势，已经导致 1 人死亡，23人 被送进医院

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报告还说，自 2019 年 9月1日到现在，伦敦地区已经出现过两次流感疫情爆发，总共造成 2人死亡，28 人被送进医院。

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当地卫生部门敦促公众重视预防流感，包括经常洗手、咳嗽和打喷嚏的时候用胳膊遮住嘴部，另外，自己若感冒应该待在家里，不要去上班或去公共场所，以免传播疾病。

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伦敦市位于安大略省西南部，人口刚超过 40 万人，是西安大略大学的所在地。

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（CBC）

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