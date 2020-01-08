能源项目与原住民：BC省天然气管道公司要求反对者在72小时之内清除阻挡施工的障碍

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BC省滨海天然气管道（Coastal GasLink）项目的承建公司贴出法院强制令，要求该项目的反对者在72小时内清除路障，停止阻挡施工的行动。

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这份由BC省高等法院在上周二（12月31日）签发的强制令要求Wet’suwet’en部族的原住民及支持者清除路障，并授权加拿大皇家骑警逮捕违反强制令的人。

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滨海天然气管道建成后将把BC省东北部的天然气输送到670公里外的Kitimat。天然气将在那里进行液化处理并运往国外。承建公司TC能源已经和沿途所有原住民部族的民选委员会达成协议，但是该项目遭到了Wet’suwet’en的五名世袭部族首领的反对。

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他们的支持者在通往工地的道路上设置路障和哨卡。TC能源在2018年12月获得了第一份法院强制令，加拿大皇家骑警据此在2019年1月逮捕了14人。这次逮捕行动引起了世界各地的原住民及支持者的抗议。

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一年以后的今天，双方仍在僵持。五名世袭部族首领上星期向工地上的工人下了逐客令。通往工地的道路上横七竖八放倒了许多大树，他们表示，这是为了保障族人安全。

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首领之一纳莫克星期二（1月7日）在新闻发布会上要求停止施工，并要求BC省政府取消TC能源修建滨海天然气管道的许可证。

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（RCI with CP, CBC News）

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