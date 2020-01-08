(Francis Gardler/The Journal-Star via Associated Press)

记者深度追踪，回收的矿泉水瓶最后都去了哪里？

作者 亚明 |
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发表 2020年1月8日（星期三）15:53
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塑料污染引发的环境灾难已经受到越来越多的重视。本台在一个多月前曾报道加拿大有瓶装水公司开始借鉴可口可乐等饮料公司，建立回收系统，使矿泉水塑料瓶可以回收利用

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虽然矿泉水瓶在加拿大属于可回收物，人们会把它投进分类回收垃圾箱中， 并因此感到安慰。但根据加拿大广播公司记者的深度调查，在世界很多地方，矿泉水瓶子没有回收，也没有被再利用，而是最终进入了垃圾填埋场，或更糟的是进入了海洋。即使在加拿大，塑料瓶和瓶盖也是2019年从海岸线清理收集的最主要垃圾物品，仅次于烟头。

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这让人们不得不怀疑，一次性塑料瓶在使用后实际发生了什么，以及将来为提高回收利用率需要做什么。CBC记者艾米莉·钟（Emily Chung）就此进行了深度调查，做出了详细报道。

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塑料饮料瓶的可回收性如何？

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用于制造饮料水瓶的塑料是聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称PET，按树脂代码被称为1号塑料。从技术上讲，它是最可回收的塑料之一，是可以多次回收再用的。这也是为什么安大略省的冰河矿泉水公司可以100％使用回收PET制造矿泉水瓶，且声称其回收工艺可以“无数次”回收这些瓶子。

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(Gigira/Shutterstock/CBC)

实际回收量有多少？

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2017年，加拿大持续改进基金会的研究显示，加拿大的大多数社区都有回收饮料瓶的蓝箱计划，PET瓶和罐的回收率达到79％。这听起来不错，但用PET制造的其它包装盒，例如超市里装莓果和糕点的翻盖透明塑料盒，回收率仅为11％。

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值得注意的是，加拿大由于人口不到4千万，使用的塑料瓶在北美销售量中占比例很小。而美国使用塑料瓶的数量比加拿大要多数倍，回收率却低得多。根据美国国家PET协会的数据，2017年美国仅回收了29％的塑料瓶及容器。

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而且，即使装进回收箱里的塑料瓶，被回收车运走后，也不一定都被回收利用了。由于回收工厂的处理能力等原因，有的也被运到了垃圾填埋场，有的被运到了国外。

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回收的塑料瓶是怎样处理的？

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回收箱中的塑料瓶和其他回收物被运到处理回收物品的工厂，经过分类和拣选，然后包装成捆，送到回收塑料处理工厂。加拿大有5家这样的工厂， 他们将回收的PET洗净、磨碎，然后再出售。

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而买主可以将其加工成纤维， 制成毯子、枕头，或被褥的填充物。加拿大2015年回收的PET中就有约一半以“纤维”的形式出售给了美国。

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回收的PET中只有约30％再被制成瓶子。 这是因为瓶子使用的PET通常需要是透明无色的，并且没有诸如标签之类的污染物。

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还有大约12％制成翻盖塑料容器。其它制成品还有塑料绳，塑料薄膜或透明薄片。

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用回收的PET做成的水瓶可以再次回收利用。但如果制成纤维，变成了地毯或枕头，那最终就可能被运往垃圾填埋场。当然后者的使用寿命要长得多。

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(Blue Mountain Plastics/CBC)

饮料瓶使用再生PET的比例有多少？

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专家的统计发现，2015年加拿大的饮料瓶使用回收PET的含量仅为19％。

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在全球范围内，饮料瓶使用回收PET的含量就更低。雀巢、可口可乐和百事可乐的饮料瓶中回收成分的含量均不到12％。

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这是因为，用化石燃料制成的原材料生产饮料瓶不仅便宜而且质量稳定，采购也更容易。许多大型饮料公司都希望签订数量巨大的长期合同。这对于使用回收PET的小生产商来说，通常是不可能的。而回收的PET经过不同的回收和加工程序，质量也会有些不稳定。饮料公司不愿因此而惹上麻烦。这也是北美再生PET供应通常超过需求的原因。

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但随着对回收塑料处理技术水平的提高，2010年，安大略省的冰河矿泉水公司开始使用100％的再生塑料瓶。该公司的可持续发展经理克里斯特尔·豪（Crystal Howe）说，该公司从安大略省的回收计划中购买了大约80％至85％的PET塑料。而且使用回收塑料再制成瓶子，减少了70％的能源消耗和99％的制造用水量。

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安大略省的冰河矿泉水公司可持续发展经理Crystal Howe展示100%回收塑料瓶（CBC）

这位经理说：“它并不能使瓶子更便宜，但可以使其变得更好。任何时候只要您回收可以再利用的瓶子，就给了这种塑料一种新的生命”。

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应采取哪些措施来增加塑料瓶的回收利用？

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现在可以着手做的就是采取措施来鼓励更多的PET塑料回收利用，包括让生产者承担更多的回收责任；让人们在购买瓶装水时支付瓶子押金，以增加回收比例；制定塑料瓶生产商必须使用回收PET的比例规定。

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目前，许多大公司都为塑料瓶中的可回收成分设定了更高的目标。

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可口可乐最近宣布将在瑞典使用100％的再生塑料瓶，以有助于实现到2023年西欧所有瓶中再生塑料达到50％的目标。

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百事可乐新制定的目标是，在其塑料包装中使用25％的可回收成分，到2025年将原始塑料的使用量减少20％。

雀巢公司计划在全球范围内使用15％的再循环成分，在其PET水瓶中使用35％的再循环成分，而目前这两个指标是2％和5％。

RCI with CBC’s Emily Chung

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