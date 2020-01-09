(SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

加拿大在美伊危机中与美国保持距离

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月9日（星期四）16:47
更新 2020年1月9日（星期四）18:48
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加拿大总理特鲁多昨天和今天接连就乌克兰客机空难召开新闻发布会。分析人士注意到，他在被问到美军刺杀伊朗将领苏莱曼尼的行动和美国在乌克兰客机坠毁上是否有责任时，刻意和美国保持了距离，并且没有明确地为美国开脱责任。

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在昨天（1月8日）的新闻发布会上，特鲁多在自己的讲话中对美国的刺杀行动一字未提。只是在记者追问他是否同意美国关于苏莱曼尼是个迫在眉睫的威胁的说法时，他才不温不火地表示，加拿大早已了解伊朗革命卫队对中东地区及全球安全与稳定的威胁，美国人根据他们的威胁评估做出了决定。

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(Win McNamee/Getty Images)

CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）评论说，这话既不是谴责也不是支持，其作用是让加拿大和这次刺杀行动保持距离。

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星期四，事态有了进一步发展。加拿大人在特鲁多的新闻发布会之前已经得知，那架乌克兰客机很有可能是被伊朗地对空导弹击中而坠毁的。在等待新闻发布会开始时，CBC新闻台的几位嘉宾评论说，这次危机的开始是特朗普下令刺杀苏莱曼尼，苏莱曼尼之死导致伊朗向伊拉克境内的美军基地发射导弹。如果是其中一枚导弹击中那架客机，是不是可以说，美国对63名加拿大公民的死负有一定责任？

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(CP/Adrian Wyld)

在新闻发布会上，记者两次提出这个问题，特鲁多都淡淡带过。他并没有像许多人预料的那样，指出发射导弹的是伊朗不是美国，而只是说，这是加拿大人会提出的问题之一。对于评论人士来说，这几乎等于是对这个问题肯定的回答。

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特鲁多的第二次新闻发布会上主要是宣布乌克兰客机的坠毁原因可能是被导弹击中。这和美国方面透露的情况并无二致。但是前加拿大安全情报局分析师戴维斯（ Jessica Davis）说，特鲁多明确表示这个推测来自盟国的情报和加拿大本国的情报，显示我们手里有确凿的证据。因为如果仅有美国的情报来源，你还可以怀疑这是一种策略。但是没有卷入美伊冲突的加拿大情报机构是独立的，所掌握的情报在这种情况下更可信。

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（RCI with CBC News, Aaron Wherry）

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