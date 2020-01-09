加拿大要求参与伊朗空难调查

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加拿大希望积极参与乌克兰客机在伊朗坠毁事件的调查，伊朗民航局表示，已经邀请加拿大运输安全委员会的调查人员参加调查。

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加拿大广播公司报道说，加拿大外交部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）星期三夜里与伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）进行了电话通话。

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加拿大外长对伊朗外长强调，必须让加拿大官员迅速进入伊朗，以提供领事服务，帮助查明遇难者身份，并参与坠机调查。

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加拿大在 2012 年断绝了与伊朗的外交关系。

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当时以斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）为总理的保守党政府以伊朗支持恐怖主义为由，关闭了加拿大驻德黑兰大使馆，并驱逐了驻加拿大的所有伊朗外交官。

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在自由党于2015年执政后，加拿大有一些代表团访问了德黑兰，但两国之间的关系远未恢复正常。

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乌克兰专家抵达德黑兰

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星期四，乌克兰总统沃伦米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）公开呼吁加拿大参与伊朗空难调查。

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乌克兰的 45名专家已经于周四凌晨抵达德黑兰，参加调查，特别是黑匣子的解密，乌克兰专家还希望检查散布在坠机现场附近的飞机碎片。

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目前尚不清楚德黑兰将在多大程度上允许加拿大的专家参与调查。

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（Radio-Canada）

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