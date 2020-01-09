安省一男子开车被抓：时速135公里，还在用牙线清牙

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加拿大的开车者真是无所不能，去年 BC 省曾经出过在高速公路上一边开车一边吃拉面的 “奇女子“，现在安省又出了位边开车边清洁牙齿的开车人。

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安大略省警方 OPP 说，周三在大多地区的 Oakville 截停了一名开车者，这是位 58岁男子，开的是一辆特斯拉汽车，当时他把汽车放在自动驾驶档，自己则双手用牙线在清牙。

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当警察把他截住时，他的时速高达 135 公里/小时。

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警方指控该男子危险驾驶。

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（CBC）

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