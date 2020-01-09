家庭医生有多重要， 听听一位癌症患者的经历

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加拿大的全民医疗服务体系中，家庭医生占有重要的位置。一位来自育空地区的男士的经历证明了这一点。

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这位55岁的男士名叫吉姆•惠立汗（Jim Whelihan），家住怀特霍斯。2017年他被诊断出患了癌症时，已经到了晚期的第4阶段。当时他以为也就还能活一个月的时间，所以赶紧写遗嘱。

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惠立汗认为，他的癌症发现得太晚，主要是因为他没有家庭医生。

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惠立汗是2016年7月移居怀特霍斯的。他说他和妻子一直都在试图找家庭医生，但没有找到。

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2017年初，他开始感到疲惫不堪，夜晚失眠，右眼也开始觉得向外涨。四月底，他去了一家步入式诊所。当时被诊断出患有耳部感染，然后服用了抗生素。但症状并没有消失，头痛变得越来越严重，视力也开始减退。

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5月底左右，他再次去了一家步入式诊所，并开了更多的抗生素。但仍没有好转。

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7月中旬，他去了怀特霍斯综合医院的急诊室，那里的医生让他进行扫描检查。结果在他的右眼后方发现一个直径约6厘米的肿瘤。医生随后让他飞往温哥华一家医院做活检。结果证实是晚期鼻咽癌。

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惠立汗说，一位耳鼻喉专家告诉他，如果能有合格的医生早些为他检查，那么癌症可能在早期被发现。

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家庭医生的数量“难以确定”

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育空地区当时人口不足4万。2012年时，大约每637名省民才有一名家庭医生。像惠立汗这样找不到家庭医生的情况并不少见。

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而自那以来，该省的人口又增加了5,000多人。据育空地区医学协会的负责人斯科特·威尔逊（Scott Wilson）说，截至到上个月27日，整个育空特区总共有执业家庭医生61人，比2012年增加了四名。“全职医生的数字经常变化，大概在45人左右”。

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而育空政府卫生和社会服务部发言人帕特·利文（Pat Living）说，该地区有68位家庭医生。但与医学协会一样，他们也无法区分这些家庭医生有多少是全职。因为家庭医生可以提供多种服务，例如可以在医院的急诊室上班。

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过去该省的民众要找家庭医生，都是通过省卫生厅的一个电话热线。人们打电话过去，电话里有预先录好的信息，提供可以接收新患者的医生及诊所名单。但在去年9月至11月之间，电话录音中告诉患者，没有诊所可以接受新患者。

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在各方的呼吁中，省政府在两个月前推出了一项在线配对计划，名为“寻找家庭医生”。让可以接收新病人的医生和需要家庭医生的人在上面登记配对。

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现任医学协会主席凯瑟琳·斯玛特博士（Katharine Smart）介绍说，这一计划自11月3日开始实施，截止到12月24日，已经有15位医生在“寻找家庭医生”项目中注册，可以接收新病人。而登记寻找家庭医生的有535人，其中有121人已经找到配对的医生。

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此外，省政府方面也开始“致力于人员配备”，聘请了一名常设的兼职医师招聘官员，其工作就是“致力于吸引，招聘和留住育空地区的医生”。

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惠立汗正努力“让生活恢复原状”

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惠立汗是2017年7月被诊断出鼻咽癌的。自手术之后一直在治疗和恢复，直到现在。他经历了两个化疗周期和35次放射治疗，体重曾减轻了70磅。

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由于有些治疗需要到温哥华，他不得不15次飞往那里。虽然卫生部门报销机票，每天给他75加元补助。但那是杯水车薪。惠立汗说，自从得了癌症，他就没有上班，收入降为原来的60％。很多时候不得不节衣缩食。

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但幸运的是，他的治疗目前是有效的，癌细胞已经消失，体重正在恢复。如果2月份到温哥华再检查时结果稳定，那就有希望回去上班了，可以 “让生活恢复原状”。

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惠立汗对省政府现在的“寻找家庭医生”计划表示赞赏。他和妻子现在有了一名家庭医生，他说：“家庭医生会发现一些异常情况。如果我的癌症能早点发现，那可能只需要七次放射治疗，而不是35次了”。

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RCI with CBC，Steve Silva

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