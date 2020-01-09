美国国会委员会要求对中国实施制裁，称中国在新疆犯下“反人类罪行”

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美国国会及行政部门中国委员会（CECC）敦促美国政府对中国人权状况做出反应，采取制裁措施，例如限制那些为打压人权提供技术支持的公司进入美国资本市场，制裁那些参与了大规模拘押、监管新疆维吾尔人的企业和官员。报告还要求美国官员把和中方的贸易谈判等会谈与中国人权状况联系起来。

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CECC星期三（1月8日）公布了中国人权年度报告。报告认为，中国的人权与法制状况在过去一年中不断恶化，有自己宗教信仰的少数民族，劳工权益活动人士和媒体遭到打压。报告尤其关注新疆维吾尔人的境遇，例如被关进再教育营，被监视，被拆散家庭，被再教育营的监管人员虐待等等。“委员会认为，中国当局在新疆可能正在犯下反人类罪行”。

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CECC前主席、共和党议员史密斯(Chris Smith)在报告发布会上说，中国政府在新疆对维吾尔人的所作所为，是二战以来我们从来没有见过的。

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报告说，中国政府用人脸识别技术和无线电话监控系统制造了一个“露天监狱”。另外，香港的自治和公民基本权利受到“进一步的侵蚀”。

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中国外交部发言人回应说，CECC对中国进行无端指责，毫无客观性可言，也没有任何信誉。他认为美国应该反省自己国内存在的人权问题，停止故意歪曲抹黑中国。

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（RCI with Thomson Reuters）

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