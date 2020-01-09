加拿大总理特鲁多：证据显示是伊朗地对空导弹击落了乌克兰客机

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期四（1月9日）下午在渥太华举行新闻发布会，表示有证据显示，是伊朗的一枚导弹击落了乌克兰客机。

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他在新闻发布会上说：

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我们有来自多个来源的情报，包括我们的盟友和我们自己的情报，证据显示，这架飞机是被伊朗的一枚地对空导弹击落的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，星期三到星期四的夜里开始收到情报和证据，显示这架飞机很可能是被地对空导弹击落的，但他没有提供更多细节。

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他补充说，这可能是无意的行为。

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特鲁多同时坚持，对这一空难的原因需要进行 “全面调查”。

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加拿大总理特鲁多接着表示，毫无疑问，这一消息给已经在面对这一悲剧的人们带来更多的震动。

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周三空难

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星期三当地时间清晨 6 点 12 分，飞往基辅的乌克兰客机 Ukraine International Airlines Flight 752 在从伊朗德黑兰机场起飞几分钟后即坠毁，机上 176 人全部遇难，其中 138 人的目的地是加拿大，包括 63 名加拿大公民， 他们本来是要从乌克兰首都基辅转机前往加拿大的。

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在遇难者中，有整个家庭、新婚夫妇、学者、学生 …

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美国政府官员引用卫星数据

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在加拿大总理举行新闻发布会前，星期四（1月9日）上午，美国政府官员引用卫星数据说，他们相信在伊朗坠毁的乌克兰客机很可能是被伊朗防空系统误射导弹击落的。

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一位美国官员说，美国卫星检测到，在飞机坠毁前不久，伊朗发射了两枚导弹，随后有证据显示出现了爆炸。

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美联社援引两位不愿透露姓名的美国官员的话说 ，“很可能“ （highly likely） 是伊朗的防空导弹错误击落了乌克兰的这架波音 737-800 型客机。

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五角大楼一直没有发表评论，但美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周四早些时候表示，乌克兰客机的坠毁可能是个错误。

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他在白宫的新闻发布会上对记者说：“有人可能犯了个错误”， “我有疑问”。

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与加拿大分享情报

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星期四早些时候，加拿大政府的消息人士告诉加拿大广播公司，美国官员已经与加拿大分享了上述情报。

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消息人士告诉加拿大广播公司新闻部，加拿大政府和军方的高层官员星期四整个上午都在进行情况通报。

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伊朗驳回

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伊朗民航局星期四驳回了上述报道，并表示，导弹击中乌克兰客机 “是不可能的”，有关报道是 “不合逻辑的谣言” 。

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（Thomson Reuters， CBC）

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