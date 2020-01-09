袋鼠育儿袋，鸟窝，小背心：许多加拿大人为在澳洲山火中受伤的小动物编织缝纫

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澳大利亚森林火灾造成数以亿计的野生动物死伤。一个动物保护组织在网上向公众求助，为受伤小动物征集手工制作的袋子、窝巢、襁褓和毯子等物。许多加拿大人立刻响应，开始动手编织缝纫。

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澳大利亚“动物救助工艺协会”说，无数考拉、袋鼠、蝙蝠和鸟类在大火中受伤，失去栖息地，或者成为孤儿。它们需要细密编织的物品。

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(Nathan Edwards/Getty Images)

一位带着两个女儿为动物编织的安省奥沙华市民说，被烧伤的小动物的惨状让她感到心碎。她没有钱捐款，但是一向喜欢编织，现在正好能用上这个技能，并且能让孩子们了解做义工和保护环境的重要性。

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安省萨德伯里市民布恩（Shannon Boone）等人成立了澳洲动物救助工艺协会的加拿大分会。她在接受CBC采访时说，协会成立的消息发布当晚就有四千多人报名参加，三天后成员达到将近八千人。该协会将在各个城市设立收集站点，接受公众捐赠的毛线、布料和编织成品。

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目前有大约一百名加拿大消防人员在澳大利亚协助灭火。加拿大总理特鲁多星期三（1月8日）和澳大利亚总理莫里森（John Morrison）通话，表示愿意提供更多帮助，并提到澳大利亚过去也曾在加拿大发生火灾时慷慨相助。

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(SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

自十月份以来，澳大利亚森林火灾已造成25人死亡，10万人疏散，死于火灾的野生动物据估计高达5亿。

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（RCI with CBC News, Lorenda Reddekopp, Muriel Draaisma, Mia Rabson）

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