难民创业成功的典范，“和平巧克力”的经理就要入籍了

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本台曾在2017年3月报道过一个叙利亚难民家庭在新斯科舍省的一个小镇开设巧克力店，并广受欢迎的故事。现在有消息说，巧克力店的经理塔里克·哈达德（ Tareq Hadhad）已经通过了公民测验，就要宣誓入籍了。

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哈达德一家原来在叙利亚就是制作巧克力的。内战爆发后一家人逃到邻国黎巴嫩，在难民营度过了3年的艰苦岁月。后来难民申请被加拿大接受，于2015年8月抵达加拿大。

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在落户新斯科舍省人口不足5千人的小镇安蒂戈尼什（Antigonish）后，因为语言和资金等问题，他们没敢想开巧克力店，只是在农贸市场摆了个柜台。 可后来他家做的巧克力大受欢迎，就在儿子塔里克的支持下，在2016年8月开了一家巧克力店， 取名为“和平的巧克力”。由儿子塔里克任经理。

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巧克力店开业后不久，加拿大西部阿尔伯塔省麦克默里堡发生了火灾， 哈达德一家把巧克力店几个星期的利润都捐了出来。塔里克说，作为逃离家园的难民，我们非常理解那些流离失所的人。

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随着巧克力店的名声越来越大，他们已经雇佣了10名雇员，又开创了网上订货。去年2月，“和平巧克力”制定的未来发展计划是雇佣50名难民，帮助10名难民创业。这使他们成了难民创业成功的典范。加拿大总理特鲁多在到新斯科舍省公务时，还特意到他们的巧克力店参观。

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塔里克在这几年里也努力学习英语，并在上个月参加了公民入籍考试。结果取得了100分的好成绩。他高兴地通过一小段视频，把这一结果发到推特上，结果观看超过了50万次。

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塔里克· 哈达德说能成为加拿大人是他此生最大的荣幸。他将于1月15日在哈利法克斯举行的入籍仪式上获得公民身份。

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