韩国发现首例不明原因病毒性肺炎疑似病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

韩国疾病防控中心星期三（1月8日）说，一名36岁的华人女子被隔离治疗。这名女子是一家韩国公司雇员，在韩国首都首尔附近工作。她上个月两次去中国出差，回来后出现咳嗽和发热症状，被诊断为肺炎，但医生目前还无法确定她是否感染了在武汉出现的不明原因病毒性肺炎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该患者在12月中旬去过武汉，12月底的最后五天去过厦门。她表示自己在中国期间没有接触过动物，也没有去过病例最集中的武汉市华南海鲜批发市场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期天（1月5日）为止，武汉市共有59人感染了这种病毒性肺炎，其中7人病情严重，8人已出院。中国传染病专家说，检测结果显示这种肺炎由一种新型冠状病毒引起。它不会再人与人之间传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在香港有15名患者因发热和呼吸道感染在接受治疗。他们最近都去过武汉。香港特区政府本周宣布将把武汉不明原因肺炎列为需要呈报的疾病。台湾已采取类似措施，要求医生在收治发热和呼吸道感染并在过去半个月中去过武汉的患者时必须报告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with AP, Reuters, CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 武汉感染不明原因病毒性肺炎的患者增加到44人 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada