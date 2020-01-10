乌克兰：伊朗应让加拿大参与坠机调查

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乌克兰总统Volodymyr Zelensky在星期四与伊朗总统Hassan Rouhani进行电话会谈时表示，加拿大民航专家应该参与对乌克兰航空公司PS752航班在伊朗上空坠机事件的调查。

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目前还不清楚伊朗总统是如何回答乌克兰总统这一要求的。

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加拿大联邦政府已经要求伊朗方面准许加拿大参加对PS752航班坠机事件的调查。

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有消息说，伊朗政府准备有限度的准许加拿大专家参与调查，比如准许他们前往坠机现场。

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伊朗政府虽然坚持坠机航班的黑匣子在伊朗进行解密分析，但同意乌克兰专家在读取黑匣子的现场监察整个过程。

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乌克兰民航公司的PS752航班在德黑兰机场起飞后不久坠毁。加拿大媒体得到的视频显示，PS752航班客机似乎是遭到地对空导弹的直接打击后爆炸坠毁的；机上176名乘客和机组人员全部遇难，其中有138人的旅行目的地是加拿大，63人是加拿大公民。

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到目前为止伊朗政府仍然坚持说，乌克兰民航公司PS752航班坠机的原因不可能是伊朗发射的地对空导弹，而是飞机发动机故障所致。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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