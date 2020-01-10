加拿大去年12月失业率降到 5.6%

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加拿大经济在2019年最后一个月的表现不错，12月增加了35,000个新职位，使失业率降至5.6％。

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加拿大统计局周五报告说，安大略省和魁北克省新添的职位最多，分别增加了25,000和21,000个新工作。

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但是，这两个省份强劲的就业增长在部分程度上被不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、新斯科舍省以及纽芬兰和拉布拉多省的失业人数增加给抵消。

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最新数字略好于经济学家的预测，经济学家此前一直预计12月会增加约25,000个新职位。

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从11月反弹

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12月就业市场的表现是从11月的强劲反弹，11月份加拿大减少了71000个职位，失业率升至 5.9%，从而引发了人们的担心。

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现在，12月的数字意味着加拿大的就业人数在2019年总体增长了1.7％， 2019年全年增加了320,000个新工作，好于2018年的情况。

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（CBC）

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