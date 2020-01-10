加拿大央行征集5加元货币图像主题人物

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负责发行加拿大货币的加拿大中央银行准备推出新版5加元塑料纸币，不过希望先征求公众的意见再决定谁应该成为这新版5加元货币图案上的主题人物。

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目前流通使用的5加元货币上的主题人物是加拿大首位讲法语的联邦政府总理Sir Wilfrid Laurier，他当政的时间是1896年到1911年。

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实际上，Sir Wilfrid Laurier在过去发行的4个版本（1969年版、1986年版、2001年版和2011年版）的5加元货币上都是该货币一面或另一面上的主题人物。

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加拿大中央银行行长波罗茨在温哥华讲话时表示，中央银行准备采用与推出新版10加元塑料纸币同样的程序，在征求公众意见的基础上选定新版货币的主题人物。

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两年前，在征求公众意见后，加拿大中央银行决定把加拿大女性黑人维权人士Viola Desmond作为新版10元货币的主题人物。

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