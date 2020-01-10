“多伦多不眠夜”：城市噪音让人睡不着觉

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星期五晚上6点半，多伦多市将在圣詹姆斯大教堂中心（St James Cathedral Centre）围绕着噪音问题召开一个社区会议。

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住在加丁纳高速公路东端 Gardiner Expressway 附近的居民说说，由于各种建筑噪音，他们整夜无法入睡，而且戴上耳塞也没用。

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多伦多市正在修复城市老化的公路系统，但这些工程正在扰乱附近居民的生活和健康。

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建筑工地的噪音

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圣劳伦斯邻里协会（St. Lawrence Neighbourhood Association）的苏珊娜·卡瓦纳（Suzanne Kavanagh）说，我们的孩子无法入睡，但他们第二天还要上学。

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另外一位居民 本·布尔 （Ben Bull ）说，由于缺乏睡眠，孩子们很难在学校集中注意力。

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汽车噪音

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除了建筑工地的噪音外，还有汽车的噪音。

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瑞安·鲍尔（Ryan Power）住在多伦多市中心的一栋公寓大楼中，在过去几年中，他经常在夜里醒来，因为街道上深夜还经常有跑车、摩托车呼啸而过。

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他告诉加拿大广播公司，对有些人来说，这些街道成了汽车的“跑道”，这些声音经常把我惊醒。

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考特妮·迪昂（Courtney Dionne）住在市中心的另一栋公寓楼里， 她说：

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我们整夜听到的都是兰博基尼、奥迪等赛车的声音，还有各种车辆不断鸣笛的声音，我早晨感到非常累，睡不好让我都很痛苦。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大失眠人数激增

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多伦多并不是唯一一个面临噪音导致人们失眠问题的城市，加拿大各地的最新研究表明，在全国范围内，失眠者的比例都在上升。

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根据加拿大卫生部的最新研究，报告夜间失眠的18岁以上加拿大人，从2007年到2015年增加了42％，从16.8％上升到23.8％。

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在安大略省，这个比例可能更高。

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在参加 Sunnybrook Research Institute 安大略省睡眠研究的 3200名参加者中，大约三分之一的人表示，每周有两次以上睡不着觉。

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在安省全省范围内，人们平均每晚平均睡眠时间不到7个小时，大约 20% 的人报告说睡眠时间少于6个小时，而 6% 的人报告说每晚睡眠时间少于5个小时。

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加拿大睡眠协会（Canadian Sleep Society）的 Reut Gruber 医生说：

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睡眠障碍严重影响一个人的精神状态和长期健康。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她说：睡眠、情绪和心理健康之间的确存在着联系。

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噪音投诉上升

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根据多伦多市的数据，2019年从1月至9月，多伦多有 20,254 起噪音投诉，而 2018年全年为19,914起。

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多伦多市长约翰·托里（John Tory）说，他理解和同情住在市区的居民，他计划与市政工作人员和建筑公司讨论有关噪音的问题，但这些工程能及时完成也是重要的。

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他说，我们需要找到平衡。

圣劳伦斯邻里协会（St. Lawrence Neighbourhood Association）的苏珊娜·卡瓦纳对周五晚上的会议感到乐观， 她说，我们希望建筑公司能找到途径，把噪音大的工程尽量安排在白天完成。

(CBC )

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