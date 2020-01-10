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感冒通常持续多久？

作者 黎黎 |
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发表 2020年1月10日（星期五）15:25
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12月底和1月初，正是感冒大流行的时候，有人询问感冒通常会持续多久，什么时候的传染性最强？

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卡尔加里大学生理学和药理学教授戴维·普罗德（David Proud）说：

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对我们大多数人来说，感冒会持续 7天，然后症状就会消失。

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(George Rudy/Shutterstock)

不过，感冒还可能引发哮喘病和其他严重的呼吸道疾病。

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戴维·普罗德表示，在极少数的人中，感冒会引发中耳炎或中耳感染等，对于那些容易患鼻窦炎的人来说，这种情况可能更严重。

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传染期多长？

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乔纳森·古贝（Jonathan Gubbay）是多伦多的医学微生物学家和小儿传染病科医生，他说，感冒症状开始后的头几天传染性最强，尤其是在发烧 的时候。

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他说，根据健康指南，如果孩子感冒发烧，最好呆在家里，等烧退了之后24小时再让他外出活动。

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咳嗽的传染性

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咳嗽是感冒的主要症状之一，有些人甚至会在感冒后咳上很长时间，还有人会咳嗽到无法呼吸的地步。

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安大略省公共卫生局的米歇尔·穆尔蒂（Michelle Murti）说，热水或热茶会有助于缓解咳嗽，蜂蜜也有协助止咳的效用。

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但穆尔蒂医生同时强调：

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一岁以下的孩子不能喝蜂蜜，因为有肉毒中毒的风险。

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穆尔蒂医生说，一个人咳嗽或打喷嚏后，感冒病毒会在皮肤（包括手）上停留几个小时，所以人们应该经常用肥皂或洗手液洗手。

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(Photo illustration by Ute Grabowsky/Photothek/Getty)

公共卫生领域的专家还建议人们在咳嗽或打喷嚏时不是用手来遮挡嘴部，而是把胳膊弯过来遮住。

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