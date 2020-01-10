(THIERRY ZOCCOLAN/AFP via Getty Images)

温哥华理疗师用粪便移植疗法治疗自闭症，专家警告有风险

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月10日（星期五）16:22
更新 2020年1月10日（星期五）18:45
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一个温哥华理疗师在墨西哥开了一家诊所，用“粪便移植”的方法治疗自闭症，收费一万多美元。一些专家警告自闭症儿童的父母说，这是一种有风险的实验性疗法，而且收费过于昂贵。

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CBC记者Bethany Lindsay报道说，这种疗法被简称为FMT（fecal microbiota treatment），具体做法是从健康的人的粪便里提取出细菌和其他微生物，制成药片或灌肠剂给自闭症患者使用。

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理疗师名叫克洛普（Jason Klop）。他在脸书上发表视频介绍他的诊所和疗法，称他的患者在接受治疗后自闭症状大大减轻。但是他也表示，他并不是说自己能治愈自闭症。他的目的只是让患者的消化能力，语言表达，行为方式，睡眠，认知能力和社交能力得到极大改善。而这个目的达到了。

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疗程十六周

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克洛普的诊所就开在这家罗萨里托市的酒店里。(FTM Solution)

他的诊所开在美墨边境上的滨海旅游城市罗萨里托。这里离加州圣迭戈市机场仅一小时车程。据诊所网站介绍，他的患者来自世界各地。他每次收治10个孩子。他们随父母首先飞到圣迭戈市，然后坐诊所的车进入墨西哥。整个疗程为十六周，但只有头五天的治疗在诊所进行。

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整个疗程的费用是12500美元，再加上1500美元或2500美元的交通和住宿费用（取决于酒店套房有一个还是两个卧室）。食物需自理。

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克洛普诊所网站解释说，之所以把诊所开在这里，是因为FMT疗法在加拿大和美国都仅被用于治疗常规抗生素无效的艰难梭菌感染。诊所获得了罗萨里托市所在的墨西哥下加州的支持。

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疗法基于一项亚利桑那州立大学的研究

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这种疗法的依据是一份发表于2019年4月的亚利桑那州立大学的研究报告。该校研究人员给18名自闭症患者移植了粪便微生物，并在两年后对他们进行复查。报告说，患者在接受治疗后，胃肠疾病症状和自闭症状都明显减轻，肠道菌群状况明显改善。两年后的复查显示，胃肠症状和肠道菌群的改善大多保持住了，而与自闭症有关的状况甚至比治疗刚结束时还要好。

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报告说，已经有许多研究发现一些自闭症患者的肠道菌群不正常，显示出这种疾病和肠道菌群有关联。改变肠道菌群是一种改善自闭儿童的胃肠状况和行为方式的潜在手段。通过移植健康人的粪便微生物可以让失调的肠道菌群转为正常。

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加拿大和美国卫生部门都没有批准用粪便移植治疗自闭症

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过去几年来，医学界对FMT非常感兴趣，各种研究正在进行中。但是记者采访到的胃肠疾病专家和自闭症专家都认为，这种治疗手段目前还是实验性的，风险高于疗效，而一万五千美元的收费过于昂贵。

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亚利桑那州立大学研究人员克拉吉马尼克-布朗 （asu.edu)

亚利桑那州立大学研究小组的成员之一克拉吉马尼克-布朗（Rosa Krajmalnik-Brown）说，她收到数百封来自自闭症患者父母的电邮，请她对克洛普诊所的疗法提供意见。她总是劝阻他们，因为在使用这种疗法之前还需要进行更多的研究。如果治疗过程中发生问题，结果可能是致命的。

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而北卡罗莱纳州的梅丽莎.伊顿（Melissa Eaton）提出了另一个看法。她也有一个患自闭症的孩子。她认为，父母能为自己的自闭症孩子所做的最好的事是支持他们，接受他们，而不是把精力花在上网寻找灵丹妙药，把孩子变成危险治疗的实验品。

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（CBC News, Bethany Lindsay）

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