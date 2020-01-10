（ Laszlo Balogh/Getty images)

美国对伊朗实施新一轮制裁，并希望北约向伊拉克增派军人

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月10日（星期五）16:32
更新 2020年1月10日（星期五）18:37
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美国政府星期五（1月10日）宣布对伊朗的新一轮制裁。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）说，新的制裁措施针对八名参与在中东制造动荡和袭击美军基地的伊朗高级官员。另外，美国总统特朗普也将签署行政命令，对伊朗纺织业、建筑业、制造业、采矿业和钢铁工业的企业进行制裁。

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美国政府此前已经恢复了在2015年核协议下取消的对伊朗制裁措施。

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在美军无人机炸死伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼后，伊朗本周对美国在伊拉克的军事基地发射导弹。一架乌克兰国际航空公司的波音737客机在起飞几分钟后坠毁，机上176人全部遇难，其中有57名加拿大公民（此前的数字为63人）。加美有证据显示飞机被导弹击中。但伊朗矢口否认。目前加拿大调查人员正在前往德黑兰的途中。

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伊朗高级将领沙莱是美军的另一个袭击目标。(Tehran Times)

来自美国军方的匿名消息来源透露，美军本来在炸死苏莱曼尼的同一天还试图刺杀另一名伊朗伊斯兰革命卫队的高级将领沙莱。但是没有成功。

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美国国务院说，蓬佩奥已和加拿大外长尚帕涅通话，讨论在伊拉克扩大北约兵力的可能性。

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（RCI with AP, CBC News）

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