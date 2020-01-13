七十年来人与事：加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第一集：毛泽东与蒋介石（上）– 无法回避的蒋介石

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七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立七十年来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是是没有愈合的伤口？在加广新推出的播客栏目中，我们把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供网友下载收听。赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

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第一集：毛泽东与蒋介石（上）– 无法回避的蒋介石

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毛泽东和蒋介石是二十世纪最重要的两个历史人物。他们的个性不同，价值观不同，一生互相争斗厮杀，但是都深刻地影响了中国和中国人的命运，也都给后人留下了重要的政治遗产。赖小刚认为，直到现在，蒋介石都是中国共产党无法回避的人物，也是把海峡两岸连接起来的不可缺少的人。

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他引述牛津大学历史系教授米特（Rana Mitter）在其《现代中国简述》一书中的描述说：“如果我们相信有灵魂，我们可以这样设想：蒋介石与毛泽东的灵魂在中国的上空游荡。蒋介石看到现在的中国会不住地点头微笑，因为这就是他当年想实现而没有实现的中国。毛泽东的灵魂则在蒋介石的身后不断呻吟，因为他的理想破灭了。”

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