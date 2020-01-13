多伦多郊区皮克林核电站闹警报乌龙

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星期日加拿大安大略省小型核电站所在的多伦多东部郊区皮克林市的居民经历了一场虚惊。

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早上7点24分，安大略省居民收到皮克林核电站发生事故的警报，该警报要皮克林核电站附近方圆10公里之内的居民做好应急准备，因为皮克林核电站发生了事故。

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不过，该警报没有要求皮克林核电站附近居民采取自我保护或疏散行动。

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40分钟之后安大略省有关当局通过推特发布消息说，之前的警报是错发，皮克林核电站并没有发生事故。

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到星期日早上9点12分，安大略省政府有关当局正式宣布取消差不多两个小时之前发出的皮克林核电站发生事故的警报，承认该警报是误发。

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加拿大广播公司了解到的情况是，星期日早晨皮克林核电站在进行模拟紧急情况的演习，在演习过程中有人误把演习时只应该在内部发布的警报公开对大众发布。

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安大略省紧急局面处理当局正在对这一误发核电站事故警报的乌龙事件进行调查。

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RCI with Muriel Draaisma · CBC News

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