央行调查：加拿大商界对前景信心增强

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加拿大央行 – 加拿大银行 （The Bank of Canada）最新的商业前景调查 （Business Outlook Survey）显示，随着全球贸易紧张局势的缓解，加拿大公司企业对前景的信心增强，但平原省份仍属 “薄弱”。

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这个调查基于对约 100 家公司的高级管理人员的访谈，调查说，除了能源生产地区外，其他地区的公司企业都对未来的销售指标感到乐观。

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报告显示，外国需求，特别是来自美国的需求，在继续促进加拿大的出口，而且，随着贸易紧张局势的缓解，商界对美国经济增长的预期有所改善。

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加拿大央行的《商业前景调查》还表明，劳动力短缺是遏制经济增长的主要障碍。

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与此同时，加拿大银行最新的《消费者期望调查》（Survey of Consumer Expectations ）显示，加拿大人预期明年的工资增长幅度将稳定在接近 2％的水平。

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这项新的消费者调查还发现，对于劳动力市场，人们是喜忧参半，有的人认为在今年年内自愿离职的机会增加，也有人认为失业的可能性在增加。

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（CP）

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