特鲁多悼念伊朗坠机丧生的加拿大人

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期日在阿尔伯塔省会城市埃德蒙顿参加了悼念伊朗坠机惨案中一些加拿大死难者的悼念集会。

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特鲁多在讲话中情感悲痛、声音嘶哑地表示，埃德蒙顿伊朗裔移民社团近日来沉浸在悲痛中，但这不只是埃德蒙顿伊朗裔移民社团的巨大损失、也是全体加拿大人的巨大损失；在这悲痛的时刻，加拿大全国各地的民众站在一起团结面对这一惨案；加拿大人在知道是伊朗导弹导致乌克兰国际航空公司752号航班爆炸坠毁的消息后感到震惊和愤怒。

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乌克兰国际航空公司的752号航班上星期三在从德黑兰机场起飞后不久坠毁，机上176名乘客和机组人员全部遇难，其中包括57名加拿大公民。

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在初始几天的连续否认后，伊朗政府星期六承认是伊朗军队的导弹错误地击中了乌克兰航空公司752号航班客机。

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特鲁多承诺加拿大政府要追究这一伊朗导弹击毁乌克兰民航客机惨案的责任者、还死难者以公道。

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加拿大政府要求伊朗方面让加拿大民航专家参加乌克兰国际航空公司752号航班坠机事件的调查。

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