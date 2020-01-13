美国边检当局搜缴到的大麻数量猛增

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自从加拿大在2018年10月份实现大麻合法化之后，加美边境美国一侧的美国海关和边境保护局（CBP）搜缴到大麻的案例和大麻的数量都大幅度猛增。

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美国海关和边境保护局提供的数字显示，在2018年11月1日到2019年10月31日这一年的时间里，美国边检官员从入关进入美国的旅行者身上和随身物品中查获的大麻数量达到2214公斤。这个数字比一年前同期的1259公斤猛增了差不多1千公斤，增加幅度为75%。

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从搜缴到大麻的案例数量来看，在2018年11月1日到2019年10月31日这一年的时间里有3917名从加拿大进入美国的入境者身上被发现了大麻，而一年前这个数字只有3139人。

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加拿大渥太华大学毒品政策问题专家Eugene Oscapella指出，一些加拿大人错误地以为，如果美国与他们居住省份相邻的州也实行了大麻合法化，则他们随身携带少量大麻过关进入美国就不会发生问题；而实际上美国海关和边境保护局实行的是美国联邦法律，仍然视大麻为非法毒品。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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