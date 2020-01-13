BC省遭遇大雪和寒流

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BC省正在遭遇一场严重寒流，星期天突如其来的的大雪导致公路交通困难，并有数千个家庭断电。

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加拿大广播公司报道说，来自北极的这股寒流覆盖了BC省的几乎所有地区。

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加拿大环境部警告说，BC省有风速高达 80km/h 的寒风，南部的风寒气温将为 –20摄氏度，而北部地区的风寒气温则接近 –40 摄氏度。

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数千家庭断电&学校停课

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星期一上午，BC省低陆平原、欧肯娜根（Okanagan）和温哥华岛北半部大约有4,000个用户没有电力供应。

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BC 省的许多学区周一宣布停课，包括 Cowichan Valley、Fraser/Cascade、Mission 和 West Vancouver 。

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弗雷泽河谷大学 （ University of the Fraser Valley）的两个校园星期一也全部停课。

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在大温哥华地区，交通部门告诫人们，由于路上有冰，公共汽车服务有可能变慢。

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加拿大环境部还表示，预计来自北极的这股寒流将在BC省 “盘旋数日”。

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（CBC）

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