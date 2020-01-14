加拿大前总理哈珀批评伊朗政权

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加拿大前总理斯蒂芬·哈珀（Stephen Harper）表示，只有在伊朗政权发生变化的情况下，中东和平才会来临。

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星期二，哈珀在新德里举行的有关全球挑战的国际会议The Raisina Dialogue 上发表讲话时说，他相信伊朗不会故意击落一架客机，但伊朗政府知道这种事有可能发生，却仍允许民航客运正常运行，这一事实能 “就伊朗政权的性质及其优先考虑的重点，告诉你一些事情。”

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他说：

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我相信，如果我们要看到中东和平，就需要看到伊朗发生变化。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗领导人于上周六表示，伊朗革命卫队用地对空导弹击落了乌克兰国际航空公司的波音 737-800，导致机上 176 名乘客和机组人员全部丧生。

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在这些乘客中，有 138 人的最终目的地是加拿大，加拿大外交部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）已经确认，其中有 57 位加拿大公民。

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（CBC）

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