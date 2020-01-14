加拿大将参加检验分析752号航班黑匣子

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加拿大交通安全局官员表示，伊朗政府同意让加拿大民航交通事故调查人员接触乌克兰国际航空公司PS752号航班的黑匣子。

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加拿大交通部将在明确检验黑匣子的时间和地点之后向伊朗派出第二个专家组，这一专家组将主要由民航客机黑匣子数据下载和数据分析专家组成。

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加拿大交通安全局的专家在下载和分析失事客机黑匣子数据方面在国际社会具有很高的声誉。

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根据有关的国家法，在载有加拿大公民的民航客机在加拿大境外坠毁的情况下，加拿大民航事故调查专家只有获得前往坠机现场、获得飞机失事所在国发布的事故信息、和在事故调查结束后获得事故调查报告的权利。接触并参与坠毁飞机黑匣子数据的下载和分析并不在国际法规列出的加拿大可以享有的权利之列。

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乌克兰国际航空公司的752号航班上星期三在从德黑兰机场起飞后不久爆炸坠毁，机上176名乘客和机组人员全部遇难，其中包括57名加拿大公民。

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伊朗总统鲁哈尼星期六承认是伊朗军队的导弹错误地击中了乌克兰航空公司752号航班客机。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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