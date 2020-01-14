加拿大财长：新财政预算将注重环保

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加拿大联邦政府已经于周一开始就下一财政年度的新预算进行磋商。

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加拿大财政部长比尔·莫尔诺（Bill Morneau）在多伦多的瑞尔森大学（Université Ryerson）对学生发表讲话时表示，新预算将密切关注环境问题。

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莫尔诺补充说，枪支控制、健康和安全问题等都将是新预算的重点之一。

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他接着说，自由党将就新预算与反对党进行磋商，并在环境问题和原住民问题上与有关机构进行合作。

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联邦将在春季公布 2020-2021 财政年度的预算，这是贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）作为少数党政府的第一个预算，需要获得反对党的支持来确保在议会通过。

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如果预算在众议院得不到多数议员的支持，则会导致政府倒台，重新大选。但加拿大财长莫尔诺对下一个预算获得议会批准的机率表示乐观。

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预计今年加拿大的财政赤字为 266 亿加元，比预期多 68 亿加元。明年的赤字预计将达到 281亿加元。

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（CP）

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