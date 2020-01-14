哈里和梅根在加拿大的安保费用谁买单？

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在英国哈里王子和梅根夫妇决定卸去王室主要成员职位、淡出王室官方活动后，英国女王批准哈里和梅根今后每年在北美和英国轮换居住。

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有报道说，哈里和梅根在淡出王室生活后要实现自己的经济独立，并选择了加拿大作为他们在北美大陆生活的主要居住地。

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但谁来负担哈里王子夫妇在加拿大的安全保卫费用呢？

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加拿大联邦政府总理特鲁多已经向女王承诺说，加拿大政府会承担哈里王子夫妇在加拿大的大部分安保费用。

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但加拿大财政部长莫尔诺说，加拿大联邦政府还没有在是否和在多大程度上承担哈里王子安保费用的问题上做出决定。

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哈里王子夫妇作为英国王室重要成员出入都有保镖贴身保护，一年的安保费用至少170万加元。如果哈里王子夫妇卸下王室职责并来加拿大居住，英国纳税人可能不会继续支付其安保费用。

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英国王室成员对加拿大进行正式访问时其安全保卫费用由加拿大纳税人承担。比如英国女王2010年访问加拿大时联邦政府支付了280万加元的安保费用，2011年威廉王子和凯特王妃访问加拿大时加拿大纳税人支付了120万加元的安全保卫费用。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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