加拿大人踊跃对安乐死法案发表意见

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在加拿大联邦政府司法部开始在网上征求加拿大人对安乐死法案的修改意见后，在24小时之内就有超过3万7千9百人登录该网站表达自己的意见，导致这一政府网站几近瘫痪。

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司法部不得不在其网站上发出通知，对时断时续的网站故障表示遗憾，建议要上网站表达对安乐死法案意见的加拿大人不要放弃，建议他们隔一段时间再尝试登陆司法部的网站。

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加拿大联邦司法部只给加拿大人两个星期的时间向司法部表达自己对安乐死法案的看法。

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加拿大司法部向加拿大人询问的问题包括，在提出要得到医生辅助的安乐死要求后，病人是否需要有10天的冷却期以确保选择安乐死的确是其最终的选择。

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不少加拿大人认为，现有的安乐死法案限制过多，让许多的确需要安乐死来解除病痛的加拿大人不得不继续受苦受难。

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RCI with Catherine Cullen · CBC News

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