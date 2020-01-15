加拿大人还是无缘美国超级碗广告

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由于加拿大最高法院在2019年底否决了CRTC准许加拿大电视台直播美国橄榄球超级碗比赛期间电视广告的决定，所以加拿大电视台在今年2月2日美国橄榄球冠军赛超级碗比赛期间插播的电视广告只能是加拿大广告。

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每年一次的美国橄榄球决赛超级碗比赛已经成了球迷们看比赛、同时欣赏或吐槽大公司企业花费巨资制作的广告是否吸睛的难得机会。

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每年都有让人拍案叫绝的广告让人们很长时间津津乐道，也有花了巨资但被骂的狗血喷头成为笑柄的广告。

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加拿大电视台是否应该在转播美国超级碗比赛时播放原汁原味的美国广告、还是用普通的加拿大常规广告取而代之一直是加拿大社会争论的话题；这背后实际上是广告收入是应该给美国广告商还是应该留在加拿大市场的问题。

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加拿大最高法院裁决说，负责监管加拿大电视市场的加拿大广播电视和电信委员会CRTC做出的准许加拿大电视台播出原汁原味美国超级碗比赛期间电视广告的决定是超越了其职权范围。

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