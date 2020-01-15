加拿大卫生部正密切关注中国湖北武汉的新型肺炎疫情

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加拿大联邦政府公共卫生机构表示，加拿大人感染新型肺炎的风险很小，同时也发出不要到中国湖北武汉地区旅行的警告。因为那里出现的这种传染病已经造成一人死亡，数十人患病。那里的农场、动物市场，已被列为高危地区。

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加拿大首席公共卫生官Theresa Tam也正在与各省和地区的卫生防疫部门密切沟通，以交换有关此次疫情的信息。此次疫情引发了人们对可能再次爆发“非典”的担忧。2002年至2003年时，中国广东爆发的非典疫情曾造成加拿大40多人死亡。

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加拿大公共卫生机构表示，这种传染病在加拿大出现的可能性并不高，因为目前还缺少明确的人传人的证据。但仍需保持警惕。

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加拿大公共卫生署高级媒体关系专员安娜•麦迪森（Anna Maddison）说：“鉴于我们正处于呼吸疾病的高峰期，加拿大和其它一些国家可能会对从疫情灾区归来的肺炎患者加强检查。我们需提高警惕，排除新型冠状病毒感染的可能性”。

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联合国世界卫生组织说，泰国官员已经报告，一位来自武汉的游客因感染新型肺炎“冠状病毒”在泰国住进了医院。这是在中国之外第一个确诊的感染病例。

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世卫组织星期一发表的声明说，在接到此报告后，已经开始与泰国和中国的卫生机构协调工作。

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中国方面说，武汉出现新型肺炎的原因尚不清楚，同时也在试图淡化可能再次出现非典的可能性。中国的医学专家正在鉴定这种冠状病毒的基因构成。一旦确定之后，加拿大的卫生机构就能够有针对性地进行诊断测试和快速识别预防。

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冠状病毒在医学上属于一种较大类别，其中一些会导致普通感冒症状，包括流鼻涕、头痛、咳嗽和发烧、呼吸急促、发冷和身体疼痛。在某些动物身上可以演变成更严重的疾病。

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