安省核电站错发事故警报引3万人急订防辐射药丸

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省的三座核电站都有几十年的历史了，时不时传出要维修的消息。而就在三天前，Pickering核电站错误发出一条警报，引起当地民众紧张，两天内有3万多人订购防辐射药丸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期天清晨7点24分，安省民众的手机上收到核电站发出的一条警报，震惊了核电站所在的达勒姆地区的居民。但大约一个小时后，省电力公司又发消息说，发出的警告是“人为错误”并表示道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管这个错误令许多居民愤怒，但也使很多人开始意识到需要认真对待核泄漏的紧急情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在由省电力局和多伦多市创建的预防核泄漏安全网站上，从星期日上午至星期一下午就接到3.2万订单， 索要防辐射碘化碱药丸。而通常情况下每个月只有100至200份订单。订购者不仅来自达勒姆地区，也有周边更远的住户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在安大略省，政府的通常做法是将这些药丸免费发给核电厂周围10公里区域内的住户和企业。而50公里范围内的居民也可以通过核安全网站免费索取。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在核泄漏事故中，碘可能会释放到空气中，而服用碘化碱药丸，可以保护甲状腺免受放射性碘的损害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada