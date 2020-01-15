安大略省的Pickering核电站。 (Darren Calabrese/The Canadian Press)

安省核电站错发事故警报引3万人急订防辐射药丸

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月15日（星期三）12:37
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安大略省的三座核电站都有几十年的历史了，时不时传出要维修的消息。而就在三天前，Pickering核电站错误发出一条警报，引起当地民众紧张，两天内有3万多人订购防辐射药丸。

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星期天清晨7点24分，安省民众的手机上收到核电站发出的一条警报，震惊了核电站所在的达勒姆地区的居民。但大约一个小时后，省电力公司又发消息说，发出的警告是“人为错误”并表示道歉。

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尽管这个错误令许多居民愤怒，但也使很多人开始意识到需要认真对待核泄漏的紧急情况。

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在由省电力局和多伦多市创建的预防核泄漏安全网站上，从星期日上午至星期一下午就接到3.2万订单， 索要防辐射碘化碱药丸。而通常情况下每个月只有100至200份订单。订购者不仅来自达勒姆地区，也有周边更远的住户。

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在安大略省，政府的通常做法是将这些药丸免费发给核电厂周围10公里区域内的住户和企业。而50公里范围内的居民也可以通过核安全网站免费索取。

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在核泄漏事故中，碘可能会释放到空气中，而服用碘化碱药丸，可以保护甲状腺免受放射性碘的损害。

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