梅根现身温哥华探视妇女避难所

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英国哈里王子和妻子梅根正处于他们淡出英国王室活动的决定所引起的风波中，星期二哈里王子的妻子、苏塞克斯公爵夫人Meghan Markle梅根现身加拿大温哥华市中心Downtown Eastside Women’s Centre妇女避难所。

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这是哈里和梅根宣布淡出王室活动的决定后首次公开路面。

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Downtown Eastside Women’s Centre妇女避难所每天接待至少5百名需要救助的女性。

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该妇女避难所负责人Kate Gibson说，梅根很可爱、很平易近人；她用了一个多小时的时间与妇女避难所的工作人员讨论了弱势群体女性面临的问题和如何能增加温哥华市中心地区弱势群体女性安全感的问题。

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哈里与梅根在加拿大太平洋沿岸的温哥华岛渡过了圣诞节和新年假期。

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有消息说，哈里和梅根有可能每年住在加拿大相当长的时间、而且有可能是在太平洋沿岸地区。

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RCI with Andrea Ross · CBC News

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