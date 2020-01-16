近十年地球温度最热：“没有人能逃避气候变暖的影响”

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“气候变化的代价不仅是数字上的，而是真实的民众生活与生命”。

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星期三，美国宇航局（NASA）以及美国国家海洋与大气管理局（NOAA）发布数据显示，从2010年之后的10年中，有8年位列有记录以来，地球温度最高的前十名。而最高温度的10年全部在2005年之后。

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2019年，位列最温暖气温的第二位。

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如此温暖的气候已经成为了新常态，每个月看似都有最高温度记录，而每年都会看到另一个最高温年份。

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但是，科学家表示，持续的高温不仅仅是一系列的数字。它背后的统计显示，气球高温对人类，对人类生活，以及我们的脆弱的生态系统都会带来影响。

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比如，气候变化令城市不得不采取适应措施、人口迁徙；农场主面临日益严重的挑战，这将导致消费者在食物方面花费增加；加拿大的极端气候灾难在增加，保险公司支出增加，保险费用升高。

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死于热浪的人越来越多，而延长了的飓风天气也让民众长期受到生命财产安全威胁。

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德克·阿尔登（Deke Arndt）是美国国家海洋与大气管理局的国家环境监控中心负责人。他表示：“在工作中，我们记录下各类的数字，试图分析气候系统的行为，但最终，真正重要的是，我们关注所爱的人们的生活状况。”

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或许对加拿大人来说，日常生活中，气候变化的影响还没有特别显现，但对世界上其他地方的很多人，这影响是直接和痛苦的。

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从农场主到我们的账本

各国的农场主在气候变化的大背景下是最为脆弱的一群人。

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加拿大环境与气候变化资深研究员大卫·菲利普表示，在气候敏感领域工作的人，比如从事农业生产的人们，他们每年都看到气候变化的影响，而且，他们看到的是各种极端气候。

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飞利浦举例说，2019年，草原省份经历了少见的干旱与涝灾交替气候，接着是九月份的提早降雪。这意味着，很多作物都没来得及收割。

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再比如，2018年的不列颠哥伦比亚省森林大火，导致阿尔伯达日照不足，影响了作物生长。同时，气候变化预测，未来的天气会更加干燥，这会给未来带来挑战。

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全球影响显现

目前，澳大利亚的山火还在肆虐，已经造成28人死亡，几千平方公里森林烧毁，几百万动物可能被烧死。

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2019年，Dorian飓风在巴哈马令整个岛屿瘫痪24小时，70人死亡。

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在法国，2019年的热浪导致至少1500人死亡。

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2018年的蒙特利尔，热浪令66人死亡。

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而气候变化令身体脆弱的人群更轻易受到伤害。

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