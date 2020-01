中国经济创几十年最低发展速度纪录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国政府公布的数字显示,中国2019年的经济增长速度是6.1%,这不但比2018年6.6%的增长速度有明显的降低,而且创下了1990年以来最低的经济发展速度记录。

2019年中国政府提出的经济发展目标是经济增速6.5%,但中国国内的经济问题和在美国与中国的贸易战让重视出口行业的中国经济受到严重的负面影响。

统计数字显示,中国国内消费数字未能达到中国政府的预期。中国政府原来想用拉动内需的手段抵消美中贸易战带来的出口下降的影响。

中国政府表示在2020年会用稳健的货币政策和前瞻性的财政政策刺激经济发展、拉升经济发展速度。

美国和中国虽然本星期签署了第一阶段贸易协议,但这个协议被政治和经济专家们广泛认为只是停火协议而不是和平协议,美中贸易战随时可能再度爆发。

RCI with The Associated Press、CBC News

