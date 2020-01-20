多伦多 9200人无家可归，社会工作者向流浪汉发放过冬 “救生包”

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在刚过去的这个周末，大多伦多地区的志愿工作者、警察和150个社会服务机构的员工向无家可归者发放了了3,000个冬季 “救生包”

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救生包里装满了防寒用的各种必需品，包括睡袋、帽子、手套、围巾、袜子、卫生清洁用品和营养小吃。

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慈善机构Engage and Change 和 Bargains Group 是为无家可归者提供物品的组织，该组织主席 Jody Steinhauer 说， 包里的大部分物品来自于慈善捐赠，这些物品将有助于防止无家可归者被冻死。

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她接着说，根据统计，多伦多有9,200人无家可归。

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救生包不够

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Jody Steinhauer 表示，今年我们要求获得18,000个救生包，但只得到了3,000个，有人快被冻死了，而冬天才刚刚开始。

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多伦多警方说，自1999年成立以来，多伦多的上述慈善机构已向该市无家可归的人提供了超过38,000个 “救生包”，多伦多警方在过去 11 年里一直参与 “救生包” 的发放工作。

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(CBC )

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